Meral Akşener Kurultaydan ayrılırken milletvekilleri ağladı

İYİ Parti 31 Mart yerel seçimlerdeki büyük yenilginin ardından olağanüstü Kurultay kararı alındı. Bugün Ankara’daki ATO Congresium’da 5. Olağanüstü Kurultay düzenleniyor.

Meral Akşener geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında aday olmayacağını dile getirmişti.

"Bugün emaneti devretme günü" diyen Akşener Kurultay’da son konuşmasını yaptı.

Kürsüden son kez konuştuğunu belirten Akşener “Bugüne kadar olduğu gibi bugün de sadece söz söyleme sırasında değil bedel ödeme sırasında en önde karşınızda duruyorum." dedi.

MİLLETVEKİLLERİ AĞLADI

Akşener konuşmasının ardından kurultay alanından ayrılırken bazı milletvekilleri gözyaşlarına boğuldu.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan kurultayda genel başkanlık için partinin TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın adaylıklarını duyurmuştu.