Meral Akşener Saray’a kimin için gitti? Ankara’yı sallayan iddia

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’in, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’la sürpriz bir şekilde Saray’da görüşmesi başta kendi partisi ve muhalif kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz, görüşmenin içeriğiyle ilgili Sözcü TV’de gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu.

Saymaz’ın yaptığı açıklamalar:

“AKŞENER’LE BERABER GİDECEKLER VAR”

Akşener'le beraber gidecek olanlar var. CHP'ye geçmek isteyenler de var. Örneğin Bilal Bilici ismi yani onun CHP'ye geçmesi bekleniyor. Her ayrılıkta olduğu gibi ortada kalanlar olacak. Bütün bunlara rağmen İYİ Parti'nin 20'nin altına düşmeyeceğini söylüyorlar. Ama İYİ Parti'de şu an düzen bozulmuş durumda dağınık bir görüntü var. Kakafoni oluşmuş öyle anlaşılıyor ve Müsavat Dervişoğlu şimdi partiyi bir arada tutmaya çalışıyor.

“KORAY AYDIN VE EKİBİNDE HAREKETLİLİK VAR”

Bu arada Koray Aydın grubunda da bir hareketlilik var bugün Koray Aydın arkadaşları toplantı halindeydi ve dolayısıyla onlar da nasıl bir yol haritası çizecek görmek gerekir. İYİ Parti içerisinde Koray Aydın'ın bile ayrılabileceği söyleniyor ama ben öyle olacağını ihtimal vermiyorum. Koray Aydın 14 ay sonraki kurultayı bekleyecektir. Fakat en etkili çıkışlardan biri ondan geldi yazılı bir açıklama yaptı, bunu sözlüye de çevirebilir demeç de verebilir.

“BİR İŞ ADAMININ DAVASINI ÇÖZMEK İÇİN”

Meral Akşener'in yaptığı siyasi tarihte çok görülmedik. İYİ Partililer açısından da açıklanması zor bir durum. Ben yakın zamanda dün ve bugün Meral Akşener'e en yakın olduğunu bildiğim isimlerle konuştum. Hani böyle acı bir şeyi tadarsın da sanki bir yangınla konuşurmuşsun gibi olur ya öyle konuşuyorlar! Yani çok tatsız bu ana kadar verdiğimiz bütün emeklere yazık serzenişiyle konuşuyorlar. İşte onlardan biri bana Meral Akşener'in Beştepe'ye gitme ziyaretinin bir iş adamının Yargıtay’daki davasını çözmek olduğunu söyledi ve bunu anlattıktan sonra yazık bizim emeklerimize diye bitirdi. Dolayısıyla vaziyet bu minvalde.