Meral Akşener: Suriyelilere para var ama emekliye yok

Şevket Gölük - Ankara / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Keçiören ilçesindeydi. Nuri Pamir Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti. Ziyaret sırasında esnafı ve caddedeki dükkanları dolaşarak vatandaşların sıkıntılarını dileyen Akşener, yerel seçimlerde partisine ve Keçiören Belediye Başkan Adayı Kemal Babuccu için destek istedi.

“100 BİN ÖĞRETMENİN SEÇİME KADAR ATANSIN”

Türkiye’de açılan okullarda planlama olmadığını belirten Akşener, “Öğretmenlik mesleği öyle bir meslektir ki ona göre yetiştirilmek ister. Yeteri kadar öğretmen yetiştirecek okul açmalısınız ki süper yetiştirin hem de mezun olduktan sonra bu evlatlarımız hemen tayin olsun. 100.000 öğretmeni hepimiz söyledik siyasette. 2023’te ben söyledim, herkes söyledi. Bu 100.000 öğretmenin seçime kadar derhal atanmasını talep ediyoruz. Siyaset bu rekabet üzerinden yapılmalı yani; sizin avukatlığınızı yapmak üzerinden yapılmalı” dedi.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET KADAR OLSUN”

Hükümetten emeklilere bu bayramda 7 bin TL ikramiye maaşlarına 11 bin TL seyyanen zam yapılmasını talep eden Akşener, ayrıca en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerektiğini belirtti.

Akşener, konuşmasının devamında, “5.000₺ alan var. Kiralar arttı. Emekli gerçekten bu defa çok zorda. Seçime kadar kaldı 14 gün, yap kardeşim. Suriyelilere bulunuyor, başka şeylere bulunuyor. Türkiye’nin parası yoktura inanmıyorum ben. Yeter ki doğru dürüst bir yönetim anlayışı olsun” diye konuştu.

"BİZ ÇOCUK YAPAMIYORUZ YABANCILARIN ÇOK FAZLA ÇOCUĞU VAR"

Akşener bir vatandaşla arasında geçen diyalogda şu ifadeleri kullandı:

Türk kadını olarak çalışmak çok zor. İstiyorum ki; biz çalışan kadınlara da belli haklar olsun. Biz çocuk yapamıyoruz ama yabancıların çok fazla çocuğu var. Onlara belirli haklar var. Mesela benim 2 oğlum var. Daha çocuk istesem yapma şansım yok. Çalışma şartları zorlu, kreşler çok pahalı. Bir sağlık ocağına gidiyorum bir Suriyeliyi görüyorum boy boy çocukları var. Onların sosyal hakları var. Aldıkları belirli rakamlar var. Benim büyük dedelerim Gazi yıllarca bu ülke için savaşmış ancak bize verilen haklar yok.