Meral Akşener’den dikkat çeken mesaj! Uzun zamandır ortada yoktu

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Meral Akşener’den dikkat çeken mesaj! Uzun zamandır ortada yoktu

Uzun süredir paylaşım yapmayan ve ortalıklarda gözükmeyen Eski İYİ Parti Lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından Kadir Gecesi’ni kutladı.

2022 yılında Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası sonrasında Saraçhane Mitingi’ne katılarak Ekrem İmamoğlu için 'oğlum' diyen Meral Akşener, İmamoğlu’nun gözaltı ve tutuklanması sürecinde tek gir kelime etmedi. Eski İYİ Parti Lideri Meral Akşener, eleştirilerin odağı oldu.

Siyasetten çekilmesinin ardından bir görünüp bir kaybolan Meral Akşener, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

X hesabından paylaşım yapan Akşener, yurttaşların Kadir Gecesi’ni kutladı.

Akşener yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, bin aydan hayırlı bu mübarek #KadirGecesi'nin,

Memleketimize huzur ve mutluluk getirmesini diliyor,

Milletimizin her bir ferdinin gönlünden geçen duaların kabul bulmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

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