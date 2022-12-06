6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Meral Akşener'den İYİ Partili Hüseyin Örs'e yapılan saldırıya sert tepki

Meral Akşener'den İYİ Partili Hüseyin Örs'e yapılan saldırıya sert tepki

İYİ Parti lideri Akşener, AKP'li Işık'ın saldırısına uğrayarak hastaneye kaldırılan İYİ Partili Örs'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 21:10
Takip Et

Meral Akşener'den İYİ Partili Hüseyin Örs'e yapılan saldırıya sert tepki

Meral Akşener'den İYİ Partili Hüseyin Örs'e yapılan saldırıya sert tepki
+
Aa
-

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Zafer Işık'ın yumruklu saldırısına uğrayarak hastaneye kaldırılan İYİ Parti milletvekili Hüseyin Örs'ün sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. 

Akşener, "Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!" dediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dava arkadaşım, Trabzon Milletvekilimiz Sn. Hüseyin Örs’ü hastanede ziyaret ettim. 

Şükürler olsun durumu iyi.
Gazi Meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum.

Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!"

NE OLMUŞTU? 

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçesinin görüşmeleri sırasında İYİ Partili ve AKP’li vekiller kavga etti. AKP’li milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yumruk attı. İYİ Partili Hüseyin Örs kavga sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

YILMAZ ZAHIT
6.12.2022 21:44
Her gecenin gündüzü vardır.Kutuplarda gece aylar sürse,bir gün nihayet bulur, güneş ufukta görünür ve tüm tasalar kaybolur.Mesele odur ki, güneşin doğumuna yakin en karanlık çöker. Yaşadığımız budur.  
 
İleri
6.12.2022 21:33
zafer ışık kronik hastalıklarla boğuşan birine saldırdığı için İnsan statüsünden çıkarılmalıdır  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
2
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
3
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
4
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
5
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
6
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
7
﻿AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
﻿AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
﻿64 yaşındaki Halis Ağca’yı dolandıran karı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi
﻿64 yaşındaki Halis Ağca’yı dolandıran karı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi
﻿64 yaşındaki Halis Ağca’yı dolandıran karı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi
﻿Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 272 sivil öldü
﻿Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 272 sivil öldü
﻿Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 272 sivil öldü
﻿ABD Kongresinden 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
﻿ABD Kongresinden 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
﻿ABD Kongresinden 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
﻿Davutoğlu saldırıya uğrayan İYİ Partili Örs'ü hastanede ziyaret etti
﻿Davutoğlu saldırıya uğrayan İYİ Partili Örs'ü hastanede ziyaret etti
﻿Davutoğlu saldırıya uğrayan İYİ Partili Örs'ü hastanede ziyaret etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.