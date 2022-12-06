Meral Akşener'den İYİ Partili Hüseyin Örs'e yapılan saldırıya sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Zafer Işık'ın yumruklu saldırısına uğrayarak hastaneye kaldırılan İYİ Parti milletvekili Hüseyin Örs'ün sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Akşener, "Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!" dediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dava arkadaşım, Trabzon Milletvekilimiz Sn. Hüseyin Örs’ü hastanede ziyaret ettim.

Şükürler olsun durumu iyi.

Gazi Meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum.

Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!"

NE OLMUŞTU?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçesinin görüşmeleri sırasında İYİ Partili ve AKP’li vekiller kavga etti. AKP’li milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yumruk attı. İYİ Partili Hüseyin Örs kavga sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldı.