Meral Akşener'den Kerkük mesajı

Editör : Turgay Beşyıldız

Kerkük’te ordu kontrolünde binanın KDP’ye teslim edilmesine karşı yapılan oturma eylemleri sonrasında KDP’ye bağlı bazı gruplar güvenlik güçlerine saldırdı.

Çıkan olaylar sonrası Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve çıkan olaylara karşı güvenlik güçlerinin operasyon başlatması talimatı verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile telefonda görüşerek bilgi aldığını söyledi

“KERKÜK TÜRK’TÜR, TÜRK KALACAKTIR”

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gereken önlemlerin alınması ve Türkmenlerin can güvenliğinin garanti alınması gerektiğini belirterek “Kerkük'te yaşanan olaylara dair Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi Bey ile telefonda görüşerek bilgi aldım. Kadim Türk şehrimize, terörün gölgesinin bile düşmesi; sessiz kalınamaz, görmezden gelinemez, kabul edilemez bir hadisedir. Irak Hükûmeti Türkmenlerin iradesini yok saymaya çalışan terör olaylarına karşı bir an önce gereken önlemleri devreye sokmalı ve kardeşlerimizin can güvenliğini garanti altına almalıdır. Şunu hiç kimse unutmasın ki Türk varlığına saldıranların karşısında durmak neye mal olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin boynunun borcudur! Türk milletinin kalbi her daim Türkmen kardeşleriyle beraberdir! Kerkük Türk'tür, Türk kalacaktır!” ifadelerini kullandı.