Meral Akşener’den yerel seçim açıklaması: Ortak adaylara kapalı değiliz

İYİ Parti lideri Meral Akşener 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere "ayrı ayrı girelim" çağrısında bulundu.

Akşener’in açıklamasının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkartacaklarını söyledi.

Zorlu’nun açıklamasının siyasi alanda ses getirmesinin ardından Akşener’den yeni açıklama geldi.

“ORTAK ADAYLARA KAPALI DEĞİLİZ”

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Akşener, "Yerel seçimde ittifak zaten yok. Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir. Şu an için de ortada üzerinde konuşulacak, uzlaşılacak isimler olmadığı için Kürşad Bey de bizim kendi adayımızı çıkaracağımızı söylemiştir." ifadelerini kullandı.

Prensip olarak uzlaşamadıkları her yerde aday çıkartacaklarını belirten Akşener, "Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

KÜRŞAD ZORLU NE DEMİŞTİ?

Mayıs ayındaki seçimlerde Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun karışına aday çıkarıp çıkarılmayacağı sorulan Zorlu, şu yanıtı vermişti:

“2019 seçimlerindeki başarının ortaya çıkışında İYİ Parti’nin büyük bir çabası oldu. Bu fikri zaten genel başkanımız bazı kanallarda söyledi. Orada bir iş birliği kurulması bizim teklifimizdi. O zaman o sorumluluktan ve milletimizin talebinden kaçmadık ve bugünkü görüntü ortaya çıktı.

Ancak bazı siyasi partilerin İstanbul ve Ankara’da bazı hedefleri olduğu için bu konuyu çokça köpürtüyorlar ama biz çok net bir şeyi ortaya koyduk. Biz kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz. Çok kısa bir sürede bu hazırlıkları tamamladığımızda milletimizle bilgisini paylaşacağız.”