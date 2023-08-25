Meral Akşener'in FETÖ soruşturmasındaki gizli tanık PKK'lı çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında terör örgütü FETÖ'ye üye olma suçundan başlatılan soruşturmanın 7 yıl sonra “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilerek kapatıldığı ortaya çıkmıştı.

Soruşturmayı duyuran Gazeteci İsmail Saymaz, Akşener'in FETÖ soruşturmasının gizli tanığına dikkati çektiği bir yazı daha kaleme aldı. Saymaz, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararına göre soruşturma tek bir kanıta dayanıyor. Daha doğrusu sözde kanıta! O da gizli tanık Yağmur'un ifadesi” sözleri ile soruşturmadaki büyük skandalı duyurdu.

"BİLGİLERİ ÖRGÜT MENSUBU KİŞİLER VERDİ"

4 Ağustos 2016'da Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Akşener hakkında ifade veren Yağmur adlı kişinin, “Akşener'in cemaat toplantılarına katıldığını, cemaat talimatı doğrultusunda çalıştığını biliyorum. Bana bu bilgileri halen görüştüğüm örgüt mensubu kişiler vermektedir. Bu toplantıların amacı Akşener'in MHP'nin başına geçirilmesiydi” ifadesini aktaran Saymaz, şunları kaydetti:

FETÖCÜ DENİLEN TANIK PKK'LI ÇIKTI

“Bu ifadesinden Yağmur'un, iddia ettiklerine birinci elden tanık olduğunu düşünüyorsunuz, değil mi? Öyle değil. Zaten o da ‘Bana bu bilgileri halen görüştüğüm örgüt mensubu kişiler vermektedir’ diyor. Bu kişi gerçekte FETÖ'cü değil. Akşener'in avukatı ve İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın verdiği bilgiye göre Yağmur, aslında bir PKK'lı.”

Saymaz ayrıca, "Yağmur, Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2016/359 esas numaralı davada silahlı terör örgütü üyeliği suçundan hükümlü" bilgisini paylaştı.