Mercan ne demek? Mercan isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Mercan da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Mercan ne demek? Mercan isminin anlamı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Mercan ne demek? Mercan isminin anlamı nedir?

Mercan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Mercan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Mercan ne demek? Mercan isminin anlamı nedir?

MERCAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Mercan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan.

- Bu hayvanın iskeletinden elde edilen ve süs eşyaları yapımında kullanılan madde.

- Açık kırmızı renkte bir balık türü.

MERCAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Mercan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Mercan adını koymak caizdir.

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