Mercedes Türk bayraklarını sakladı

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Formula 1 Hollanda Grand Prix’si öncesi Mercedes Formula 1 Takımı'nın yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

GEORGE RUSSEL'DAN YUSUF DİKEÇ POZU

Takımın İngiliz pilotu George Russel’in bijon tabancasıyla verdiği Yusuf Dikeç pozunu resmi sosyal medya hesabından paylaşın Mercedes, Türk taraftarları oldukça sevindirmişti.

"HARİKASINIZ"

Milli atıcımız Yusuf Dikeç ise gönderiyi alıntılayarak “harikasınız” notunu düşmüştü.

TÜRK BAYRAKLI YORUMLARI GİZLEDİLER

Taraftarlar yapılan paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutarken Mercedes’in yaptığı skandal hareket tepki çekti. Alman takımının paylaşımın altına yapılan Türk bayraklı gönderileri gizlediği ortaya çıktı.

KULLANICILAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Mercedes’in bu skandal hareketinin ortaya çıkmasının ardından daha da fazla Türk bayraklı yorum yapan kullanıcılar Mercedes’e ateş püskürdü.

NE OLMUŞTU?

Yusuf Dikeç Paris 2024 Olimpiyat oyunları atıcılık kategorisi final müsabakasında atış yaptığı sırada elini cebine atması ve sakin tavırları dünyada en çok paylaşılanlar arasına girmiş pek çok ünlü isim Yusuf Dikeç akımına katılmıştı.