Mercedes Türk bayraklarını sakladı

Kaynak: Haber Merkezi
Mercedes Türk bayraklarını sakladı

Mercedes Formula 1 Takımı'nın Yusuf Dikeç pozu veren George Russel paylaşımına gelen Türk bayraklı paylaşımları gizlediği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Formula 1 Hollanda Grand Prix’si öncesi Mercedes Formula 1 Takımı'nın yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

GEORGE RUSSEL'DAN YUSUF DİKEÇ POZU

Takımın İngiliz pilotu George Russel’in bijon tabancasıyla verdiği Yusuf Dikeç pozunu resmi sosyal medya hesabından paylaşın Mercedes, Türk taraftarları oldukça sevindirmişti.

"HARİKASINIZ"

Milli atıcımız Yusuf Dikeç ise gönderiyi alıntılayarak “harikasınız” notunu düşmüştü.

TÜRK BAYRAKLI YORUMLARI GİZLEDİLER

Taraftarlar yapılan paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutarken Mercedes’in yaptığı skandal hareket tepki çekti. Alman takımının paylaşımın altına yapılan Türk bayraklı gönderileri gizlediği ortaya çıktı.

KULLANICILAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Mercedes’in bu skandal hareketinin ortaya çıkmasının ardından daha da fazla Türk bayraklı yorum yapan kullanıcılar Mercedes’e ateş püskürdü.

NE OLMUŞTU?

Yusuf Dikeç Paris 2024 Olimpiyat oyunları atıcılık kategorisi final müsabakasında atış yaptığı sırada elini cebine atması ve sakin tavırları dünyada en çok paylaşılanlar arasına girmiş pek çok ünlü isim Yusuf Dikeç akımına katılmıştı.

ekran-goruntusu-2024-08-27-100425.png

ekran-goruntusu-2024-08-27-100405.png

ekran-goruntusu-2024-08-27-100349.png

ekran-goruntusu-2024-08-27-100258.png

Son Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 80,34 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 80,34 dolar
Beşiktaş yeni transferi ilan etti: Felix Uduokhai Spor
Beşiktaş yeni transferi ilan etti: Felix Uduokhai
Bir mangal 400 bin TL'ye mal oldu: Bir yemek yiyecektik burnumuzdan geldi Gündem
Bir mangal 400 bin TL'ye mal oldu: Bir yemek yiyecektik burnumuzdan geldi
Bir ilde tarım arazilerine su verilmesi durduruldu. Sadece 4 aylık su kaldı Gündem
Bir ilde tarım arazilerine su verilmesi durduruldu. Sadece 4 aylık su kaldı
Ahmet Çakar Galatasaray Young Boys maçının sonucunu açıkladı Spor
Ahmet Çakar Galatasaray Young Boys maçının sonucunu açıkladı
Adana'da yürek yakan fotoğraf! Çaresizce bakakaldı Gündem
Adana'da yürek yakan fotoğraf! Çaresizce bakakaldı
Miadını dolduran Doğu Ortaklığı'nın yerini Trans-Hazar Ortaklığı alacak Dünya
Miadını dolduran Doğu Ortaklığı'nın yerini Trans-Hazar Ortaklığı alacak