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Mercedes'e binmek isteyen ayının hevesini kursağında bıraktılar

Şehre inen bir ayı gördüğü Mercedes marka otomobile binmek istedi ancak, insanlar ayının hevesini kursağında bıraktı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 11:32
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Mercedes'e binmek isteyen ayının hevesini kursağında bıraktılar

Mercedes'e binmek isteyen ayının hevesini kursağında bıraktılar
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Yiyecek bulmak için indiği şehirde gördüğü Mercedes’e binmek isteyen ayıyı insanlar çığlıklarla uzaklaştırdılar.

Tele1'in aktardığı habere göre, son zamanlarda yiyecek bulmak için şehre inen ayılar gündeme gelen ayılar yine sahneye çıktı. Yurtdışında çekilen görüntülerde ormandan çıkan bir ayı Mercedes marka araca doğru yaklaştı. Ustalıkla arabanın kapısını açan ayı endişeye neden oldu.

Ayının arabaya binmek üzere olduğunu gören araç sahipleri ayıyı korkutmak için bağırmaya başladı. Hevesi kursağında kalan ayı seslerden korkarak arabanın yanından uzaklaştı ve ormanına geri döndü. O görüntüler sosyal medyada 20 milyona yakın izlendi.

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