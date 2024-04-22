Mercedes’in yeni modeli görücüye çıktı. Elektriğin zirvesi

Mercedes-Benz Avustralya, yaklaşan yerel tanıtım öncesi zirve model elektrikli SUV'si hakkında bilgiler paylaştı.

EQS SUV, GLS SUV'nin elektrikli bir yorumu olup, markanın Elektrikli Araç Mimarisini (EVA) kullanan dördüncü modelidir.

Mercedes-Benz EQS 450 4Matic SUV, EQE SUV ile eş zamanlı olarak uluslararası pazara sunulacak, daha geniş iç ve dış hacmiyle beraber yedi kişilik oturma alanı sağlamakta.

Ayrıca, EQS 680 SUV adında bir Mercedes-Maybach varyantı da tanıtıldı ve 2024'ün ortalarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Mercedes-Benz EQS 450 4Matic SUV, 265kW güç ve 800Nm tork sağlayan çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatıldı.

Bu sistem, 107,8kWh kapasiteli lityum iyon pil paketi ile desteklenmekte.

EQS 450 4Matic SUV, NEDC standartlarına göre 592 kilometreye varan menzil iddiasına sahiptir.

EQS SUV, 200kW'a kadar DC hızlı şarj ve maksimum 11kW AC şarj kapasitesine sahiptir.

Mercedes-Benz EQS SUV, 5125 mm uzunluk, 1959 mm genişlik ve 1718 mm yükseklik ölçülerine sahiptir; bu da onu EQE SUV'dan 262 mm daha uzun, 10 mm daha geniş ve 32 mm daha yüksek kılar.

Tüm koltuklar dik konumdayken aracın bagaj hacmi 195 litredir ve ikinci sıra koltuklar yatırıldığında bu alan 645 ile 880 litre arasında değişir.

Üçüncü ve ikinci sıra koltuklar yatırıldığında ise bagaj hacmi 2100 litreye kadar çıkar.

Mercedes-Benz, EQS SUV için özel servis fiyatları ve garanti koşullarını henüz detaylandırmamıştır, ancak EQE ve EQS modelleri için beş yıllık sınırsız kilometre garantisi ve yüksek voltajlı batarya için on yıllık, 250.000 kilometre garanti sunmaktadır.

Mercedes-Benz EQS SUV, ANCAP veya Euro NCAP tarafından henüz test edildi.

EQS 450 4Matic SUV, şu güvenlik donanımlarıyla standart olarak gelir:

- Otonom acil frenleme (AEB)

- Aktif şeritte kalma yardımcısı

- Aktif Şerit Değiştirme yardımcısı

- Aktif Direksiyon Desteği

- Ön güvenli Impulse yan vurgu hazırlama sistemi

- Uyarlanabilir hız sabitleyici

- Trafik sıkışıklığı yardımcısı

- Trafik işareti tanıma

- Rota bazlı hız uyarlaması

Standart donanım olarak, 2024 Mercedes-Benz EQS SUV şunları içerir:

- 21 inç AMG alaşım jantlar

- Airmatic havalı süspansiyon

- 4,5 dereceye kadar arka aks yönlendirmesi

- AMG Line dış tasarımı

- AMG'ye özgü ön tampon

- Parlak siyah alt tampon, tekerlek davlumbazı kaplamaları ve yan marşpiyeler

- AMG'ye özgü arka rüzgarlık

- Dijital Işık farlar

- 12,3 inç dijital gösterge paneli

- 12,8 inç OLED dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi

- Baş üstü ekran

- Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto

- 15 hoparlörlü Burmester surround ses sistemi

- 64 renkli iç ortam aydınlatması

- Nappa deri kaplı çok fonksiyonlu direksiyon simidi

- Deri Konforlu koltuklar

- Elektrikli, hafızalı, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar

Opsiyonel olarak sunulan Konfor Paketi, 11.700$ ek ücretle şunları ekler:

- Ön koltuk başlıklarına monte edilmiş çift 11,6 inç ekran

- Kablosuz kulaklıklar

- Konforlu kol dayanağı

- MBUX arka tablet

- Arka kablosuz şarj cihazı

- İkinci sıradaki yastık tarzı koltuk başlıkları

- Isıtmalı ikinci ve üçüncü sıra koltuklar

- Isıtmalı direksiyon

- Enerji Verici Paket Plus

- Hava Dengesi Paketi

MBUX Hyperscreen Paketi ise 6.700 $ ek ücretle şunları içerir:

- 17,7 inç merkezi dokunmatik ekran

- 12,3 inç yolcu dokunmatik ekranı

Arka aks direksiyon yükseltmesi, 2900 $ ek ücretle %10'a kadar arka direksiyon açısı sağlar.

2024 Mercedes-Benz EQS SUV, aşağıdaki dış renk seçenekleriyle sunulmaktadır:

- Kutup Beyazı

- Selenit Gri metalik

- Zümrüt Yeşili metalik

- Yüksek Teknoloji Gümüş Metalik

- Sodalit Mavisi metalik

- Kadife Kahverengi metalik

- Obsidyen Siyah metalik