Mercedes'te deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Mercedes'te deprem

Belçika yarışında damalı bayrağı ilk gören Mercedes pilotu George Russell yarış sonu incelemesinin ardından diskalifiye edildi. Birincilik yarışı ikinci sırada bitiren takım arkadaşı Lewis Hamilton'un oldu.

Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen 44 turluk yarışta damalı bayrağı ilk sırada Mercedes pilotu Russell geçti.

Oldukça çekişmeli geçen yarışta ikinci ise Russell'ın takım arkadaşı ve vatandaşı Lewis Hamilton, liderin sadece 0.526 saniye gerisinden gelerek ikinci oldu. Spa-Francorchamps Pisti'nde üçüncü sırayı ise McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri elde etti. Piastri, birinci olan Russell'ın 1.173 saniye gerisinde finiş çizgisine geldi.

Ancak Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) yetkilileri tarafından yarış sonu yapılan incelemelerde Russel’ın aracının asgari ağırlıkta olmaması sebebiyle diskalifiye edilmesine karar verildi.

Bu kararla birlikte Belçika yarışında kazanan takım arkadaşı Lewis Hamilton oldu.

Kararın açıklanmasının ardından bir açıklama yapan Mercedes takımının CEO'su Toto Wolff hatalarını kabul ederek Russell'dan özür diledi.

resim-2024-07-28-231701108.png

Son Haberler
Dev sigorta şirketi battı! 300 bin müşterisi vardı Ekonomi
Dev sigorta şirketi battı! 300 bin müşterisi vardı
Fransa'dan olimpiyatlara gölge düşürecek skandal Spor
Fransa'dan olimpiyatlara gölge düşürecek skandal
Bu da oldu: Bahçeden yavru kedi çaldılar Video
Bu da oldu: Bahçeden yavru kedi çaldılar
Borsada dev şirketin vergi ödemediği ortaya çıktı. Yatırımcı resmi açıklama bekliyor Ekonomi
Borsada dev şirketin vergi ödemediği ortaya çıktı. Yatırımcı resmi açıklama bekliyor
Süs havuzunda yüzen çocuklar vatandaşları korkuttu Video
Süs havuzunda yüzen çocuklar vatandaşları korkuttu
Kendini kalbinden bıçaklayan genç hayatını kaybetti Yerel Haberler
Kendini kalbinden bıçaklayan genç hayatını kaybetti