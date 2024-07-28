Mercedes'te deprem

Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen 44 turluk yarışta damalı bayrağı ilk sırada Mercedes pilotu Russell geçti.

Oldukça çekişmeli geçen yarışta ikinci ise Russell'ın takım arkadaşı ve vatandaşı Lewis Hamilton, liderin sadece 0.526 saniye gerisinden gelerek ikinci oldu. Spa-Francorchamps Pisti'nde üçüncü sırayı ise McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri elde etti. Piastri, birinci olan Russell'ın 1.173 saniye gerisinde finiş çizgisine geldi.

Ancak Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) yetkilileri tarafından yarış sonu yapılan incelemelerde Russel’ın aracının asgari ağırlıkta olmaması sebebiyle diskalifiye edilmesine karar verildi.

Bu kararla birlikte Belçika yarışında kazanan takım arkadaşı Lewis Hamilton oldu.

Kararın açıklanmasının ardından bir açıklama yapan Mercedes takımının CEO'su Toto Wolff hatalarını kabul ederek Russell'dan özür diledi.