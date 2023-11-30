Mercimeğin yararları saymakla bitmiyor

Mercimeklerdeki polifenoller kan şekeri düzeyini dengeler. İşte diğer bilinmeyen yararları:

PROTEİN DEPOSU

Protein aynı zamanda kemiklerin, kasların, kıkırdakların, cildin ve kanın yapı taşı. Buna ayak uydurmak, bu nedenle, gereklidir. Bir fincan mercimek, 17.86 g makro besin sağlar. Bu onu vejetaryenler ve veganlar için iyi bir protein kaynağı yapar. Bununla birlikte, mercimeklerin onları et ve yumurta gibi eksiksiz bir protein haline getirmek için 9 amino asidin tümüne sahip olmadığını belirtmek önemli.

KANSERİ ÖNLEYEBİLİR



Mercimekleri diyetinize dahil etmek kansere yakalanma riskini azaltabiliyor. Bir çalışma, mercimeklerin iltihaplanmayı teşvik eden molekül olan siklooksijenaz-2’nin üretimini engellediğini buldu. Buna ek olarak, bir laboratuvarda test edildiğinde, mercimek içindeki polifenoller, özellikle kanserli cilt hücrelerinde kanser hücresi büyümesini yavaşlattığı gözlemlendi.

SİNDİRİME DESTEK OLUYOR

Midenizde sindirim sorunları yaşıyorsanız, diyetinize mercimek eklemek en uygunu olacaktır. MErmicem kabızlığı önlüyor.

KALBİ KORUYOR



248 kilolu insan üzerinde 8 hafta boyunca yürütülen böyle bir çalışma, her gün üçte bir fincan (60 gram) mercimek yemenin “iyi” HDL kolesterol düzeylerini artırdığını ve “kötü” LDL kolesterol ve trigliserit düzeylerini önemli ölçüde azalttığını buldu. Buna ek olarak, mercimek tansiyonunuzu da düşürebilir. Bir çalışma, mercimek yiyen sıçanların, bezelye, nohut veya fasulye verilen sıçanların aksine, kan basıncında daha fazla düşüş olduğunu ortaya koydu. Buna ek olarak, mercimek içindeki proteinler, vücutta anjiyotensin I dönüştürücü enzim (ACE) adı verilen ve normalde kan damarı daralmasını tetikleyen ve dolayısıyla kan basıncınızı artıran bir maddeyi bloke edebilir.

Aşırı kilolu veya obez olmak da kalp hastalığı riskinizi artırır. Ancak mercimek çok doyurucu olduğu için genel kalori alımınızı düşürür ve kalbinizi sağlıklı tutar.