Editör: Enise Altınok AVŞAR

Sofralarının vazgeçilmez çorbası mercimek çorbası yapılışı itibariyle kolay bir çorba. Hazır karışımların yanı sıra mercimek çorbasını yapmak isteyenler için mercimek çorbası tarifini ve mercimek çorbasının püf noktalarını sizler için derledik. Peki, mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi malzemeleri neler?

İşte mercimek çorbasının tarifi..

MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı un

- 1,5 su bardağı kemik suyu

- 4 su bardağı sıcak su

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 su bardağı kırmızı mercimek

- 1 adet soğan

- 2 diş sarımsak

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle mercimekleri bol suyla yıkadıktan sonra tereyağını eritip soğanı ekleyin. Sarımsak ezip ezilmiş sarımsakları ilave edin.

Soğan ve sarımsaklar kavrulunca ununuzu koyun ve bu şekilde birkaç dakika kavurun.

Karışımı karıştırarak yavaş yavaş kemik suyunu ekleyin. Mercimekleri de ilave edin, kalan sıcak suyu da katıp kaynamaya bırakın.

Kaynayan mercimeğe tuz ekleyin, yeterince haşlanıp yumuşayıncaya kadar ocakta tutun. Sonra çorbayı blender’dan geçirip iyice kıvama gelmesini sağlayın.

Lokantadaki pürüzsüz kıvamı için ince delikli bir süzgeçten geçirin.

Üzerine erittiğiniz tereyağlı ve pul biberli karışımı dökün. Karıştırarak yağın çorbaya karışmasını sağlayın.

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ PÜF NOKTASI NEDİR?

- Çorbanın hazırlanışına geçmeden önce mercimekleri bol suda, ovarak yıkayın. Bu püf noktası mercimeklerin pişerken köpürmesini engelleyecek.

- Soğan ve sarımsakları yağda kavururken yükse ateşte pişirmeyin. Yanıp çorbanın tadını değiştirebilirler.

- Mercimek çorbasına nefis kıvamını un verir. Çorbaya eklediğiniz unu iyice karıştırarak yedirin. Bu noktada bir çırpma teli kullanın. Böylece un, topak topak olmayacak, mercimek çorbasının kıvamının oturmasına katkı sağlayacak.

- Çorbanızda eğer yerli mercimek kullanırsanız rengi sarı olacak, ithal mercimekle yaptığınızda yeşilimsi bir renk elde edebilirsiniz.

- Kemik suyunu eklerken çırpma teliyle ne kadar iyi karıştırırsanız lezzetin o kadar iç içe geçmesini sağlarsınız ve mercimek çorbanızın kıvamı harika olur, unutmayın.

- Bir diğer aşçı sırrı ise çorbayı blender’dan geçirdikten sonra ince delikli bir süzgeçle süzmek. Çünkü posa kaldığında gerçek bir süzme mercimek çorbası yapmış olmazsınız.