Mercimek köftesi nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Mercimek köftesi nasıl yapılır?
İşte mercimek köftesi tarifi...

Mercimek köftesi nasıl yapılır

Malzemeler

1,5 su bardağı kırmızı mercimek
3 su bardağı sıcak su
1,5 su bardağı ince bulgur
2 adet kuru soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
5 adet taze soğan
1/2 demet maydanoz
1,5 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı

Kırmızı mercimek sıcak suda kaynatılır.
Suyunu çekmeye yakın ince bulguru eklenir, ocaktan alınır.
Üzerine ince bulgur eklenir.
Tencerede ince bulgurun şişmesi için mercimekle birlikte 15 dakika kadar bekletilir.
Zeytinyağı bir tavada kızdırılır.
Kuru soğanlar küçük küpler halinde doğranır ve tavaya alınır. 5 dk kavrulur.
Sırasıyla; biber salçası, domates salçası, tuz, pul biber ve kimyon eklenir.
Soğanlı karışım 3-4 dk kavrulur.
Şişen bulgurlu ve mercimekli harca salçalı, soğanlı harç eklenir.
Taze soğanlar ve maydonoz ince ince kıyılır. Yeşillikler eklenir.
Malzemeler yoğurulur.
Hazırlanılan harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alınır. Avuç içinde sıkılarak şekil verilir.
Servis tabağına alınan köfteler kıvırcık ile servis edilir.
Afiyet olsun.

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