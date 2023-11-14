Merdan Yanardağ beraat etti, 8 yıl 2 aya kadar hapis isteniyordu

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılandığı davadan beraat etti.

Merdan Yanardağ beraat etti, 8 yıl 2 aya kadar hapis isteniyordu

BirGün’de 7 bölüm halinde yayınlanan “Faşizm ve İslami Faşizm” başlıklı akademik nitelikli yazıları nedeniyle “zincirleme şekilde cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla yargılanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakim karşısına çıktı.

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Yanardağ suçlamalarla alakalı yaptığı savunmada:

“Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Müdafinin yazılı ve sözlü savunmalarına katılıyorum. Yazıların hiçbirinde hakaret anlamına gelebilecek tek bir sözcük yoktur. İddianameye konu yazılar seri yazılardır ve bir bütün teşkil eder bu nedenle yazı dizisi olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu yazıların farlı günlerde yayınlanması yazıların bir bütün olduğu gerektiğini değiştirmez. Yazıların içeriğinde araştırma ve analiz yapılmaktadır. Ben aynı zamanda sosyoloji doktoruyum. Yazı serisinde faşizm ve İslamcı faşizmin karşılaştırma analizini yapıyorum. Söz konusu yazı içerikleri hakkında hakaret suçunu işlediğim iddiasıyla hakkımda dava açılması bu tarz analiz çalışmalarına engeller ayrıca siyasi otoriteyi eleştiremez hale geliriz. Söz konusu yazı içeriğinin analiz ve eleştri mahiyetinde olduğu açık olmasına rağmen iddia makamının hakkımda cezalandırılma yönünde mütalaa vermesi yazı içeriğini ispatlar niteliktedir. Hakaret suçunun unsurları oluşmamıştır. Öncelikle süresinde açılmayan dava nedeniyle hakkımda düşme kararı verilmesini, mahkemeniz aksi kanaatte ise beraat kararı verilmesini talep ederim” ifadelerini kullandı.

Mahkeme iddia edilen suçun oluşmadığı kanaatine vararak Yanardağ’ın beraatına karar verdi.

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8 YIL 2 AYA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Savcı Yanardağ hakkında, Birgün gazetesinde 10 Nisan-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında 7 bölüm halinde yayınlanan “Faşizm ve İslami Faşizm” isimli yazıların sahibi olduğunu ve “zincirleme şekilde cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Mahkeme ayrıca, şikayetçi Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatının duruşmaya katılmasını kabul etmişti.

Erdoğan’ın avukatı, mütalaaya katıldıklarını belirterek Yanardağ’ın cezalandırılmasını talep etmişti. (TELE1)

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