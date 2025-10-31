Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın casusluk soruşturmasında tutuklanmasında kilit isim olan Hüseyin Gün'ün manevi annesinin şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Gün’ün “manevi annesi” olarak bahsettiği Seher Alaçam’ın 2022 yılındaki ölümü Başsavcılık tarafından “şüpheli” bulundu.

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Seher Alaçam’ın öldüğü gün Merdan Yanardağ’ın Alaçam’ın evine gittiğini iddia etmişti.

Küçük konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

"Seher Alaçam da masum biri değil. Alaçam evinde öldüğünde Merdan Yanardağ da geliyor. Bu başsavcılık ve istihbari kaynaklar tarafından üzerinde en çok durulan konulardan biri” ifadelerini kullanmıştı.

CEM KÜÇÜK’ÜN İDDİALARI ÇÜRÜTÜLDÜ

Cem Küçük’ün açıklamaları sonrası Gazeteci Ersin Eroğlu, Merdan Yanardağ’a avukatı aracılığı ile ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını sordu.

Merdan Yanardağ yaptığı açıklamada, “Seher Alaçam’ın hayatını kaybettiği tarihte koronavirüs geçirmiştim. Dolayısıyla karantinadaydım. Öldüğünde evine gitmem söz konusu olmadığı gibi cenazesine de katılmadım” sözlerini sarf etti.

YANARDAĞ, ALAÇAM ÖLDÜĞÜNDE COVİD 19 KARANTİNASINDAYMIŞ

Öte yandan Eroğlu, Seher Alaçam’ın cenazesinin 26 Temmuz 2022’de kaldırıldığını, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’a Emniyet ve Savcılıkta konuya ilişkin bir soru sorulmadığını, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’ın HTS ve baz kayıtlarında da bu tarihlerde bir görüşme tespiti olmadığını açıkladı.

Eroğlu, Merdan Yanardağ’ın belirtilen tarihlerde TELE1’de Emre Kongar ile hazırladığı 18 Dakika programına da evinden katıldığını açıkladı.

Eroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Cem Küçük, Seher Alaçam öldüğünde Merdan Yanardağ’ın eve gittiğini iddia ediyor.

Seher Alaçam’ın cenazesi 26 Temmuz 2022’de kaldırılıyor.

Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’a Emniyet ve Savcılıkta buna ilişkin bir soru sorulmuyor.

Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’ın HTS ve baz kayıtlarında da bu tarihlerde bir görüşme tespiti yok.

Dosyadaki bu bilgilere baktıktan sonra bir de avukat aracılığıyla Yanardağ’a sordum.

Yanıtı şöyle:

“Seher Alaçam’ın hayatını kaybettiği tarihte koronavirüs geçirmiştim. Dolayısıyla karantinadaydım. Öldüğünde evine gitmem söz konusu olmadığı gibi cenazesine de katılmadım.”

Merdan Yanardağ o tarihlerde TELE1’de Emre Kongar ile hazırladığı 18 Dakika programına da kovid olduğu için evinden katılıyor.”