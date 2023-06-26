Merdan Yanardağ yarın savcılığa sevk edilecek

Merdan Yanardağ'ın yarın savcılığa sevk edileceği açıklandı.

Merdan Yanardağ yarın savcılığa sevk edilecek

Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, canlı yayında terör örgütü PKK'nın lideri terörist Abdullah Öcalan için söylediği sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

Canlı yayın esnasında Terörle Mücadele Şube ekibinin kanalın ofisine geldiğini açıklayan Merdan Yanardağ, yayın sonrasında gözaltına alınarak Vatan Emniyet'e ifadeye götürüldü.

YARIN SAVCI KARŞISINA ÇIKACAK

Yanardağ’ın avukatı Bilgütay Durna gözaltı süreciyle ilgili bilgi verdi. Durna Yanardağ’ın yarın sabah saat 9 gibi savcılığa çıkartılacağını beklediklerini söyledi.

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