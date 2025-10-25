Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ‘Casusluk’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı Tele1'e kayyum atandı.

Gözaltındayken sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Yanardağ, “Beni gözaltına alan iradenin niyetini biliyorum” diyerek, “Hedefleri Tele1'i ve beni susturmak” ifadelerini kullandı.

"BENİ GÖZALTINA ALAN İRADENİN NİYETİNİ BİLİYORUM"

Yanardağ, SOL Parti aracılığıyla şu mesajı gönderdi,

"Beni gözaltına alan iradenin niyetini biliyorum. Özgür basını susturmak, irade özgürlüğünü engellemek. Bu bağlamda beni ve Tele 1’i susturmak istiyorlar.

Ortada 3.sınıf bile değil 5.sınıf bir kumpas var. Ben yurtsever ve sosyalist bir gazeteciyim. Bana en son yapılacak suçlama casusluktur.

Bütün yaşamım ve meslek hayatım emperyalizm ve İsrail siyonizmine karşı mücadele ile geçti.

Ortada büyük bir yalan ve iftira var. Ama hiçbir yalan gerçekten daha güçlü değildir. Bu operasyon ülkenin totaliter bir rejime sürüklenmesinin en açık göstergesidir.

En açık iftira ve kumpaslarla düzen kurmayı deniyorlar.

Bu mümkün değil. Beni gözaltına alan Tele 1’e el koyan bu anlayışa hiçbir zaman boyun eğmeyeceğim.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanya direktörü Necati Özkan ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçlamasıyla cuma günü sabahı soruşturma başlattı.

Soruşturmanın "4 Temmuz’da aynı suçlamayla tutuklanan Hüseyin Gün’ün dijital materyalinde rastlanılan bulgulara dayandığı" belirtildi.

Başsavcılık, "Hüseyin Gün’ün yabancı istihbarat görevlileriyle bağlantılı olduğunu, askeri mühimmat fotoğrafları ve İsrail vatandaşı siyasi/askeri figürlere ait pasaport görüntüleri gibi hassas bilgilere sahip olduğunu" iddia etti.

Merdan Yanardağ, Casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınırken, Tele1’e ise kayyum atandı. Öte yandan Yanardağ’ın gözaltı süresi 24 saat uzatıldı. Karar, Yanardağ’ın resmi X hesabından duyuruldu.

İMAMOĞLU ÇAĞLAYAN’DA İFADE VERECEK!

Ekrem İmamoğlu, 'casusluk' soruşturması kapsamında yarın saat 11'de Çağlayan Adliyesi'nde savcılığa ifade verecek. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yarın için il örgütüne 'buluşuyoruz' çağrısını yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yarın Çağlayan Adliyesi'nde olacağını açıkladı.