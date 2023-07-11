Merdan Yanardağ’ın iddianamesi mahkemeye sunuldu

Merdan Yanardağ’ın iddianamesinin mahkemeye sunulduğu aktarıldı.

Merdan Yanardağ’ın iddianamesi mahkemeye sunuldu

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında savcılığın hazırladığı iddianame mahkemeye sunuldu.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberinde ise, mahkeme, "terör örgütü propagandası, suçu ve suçluyu övmek"le suçlanarak tutuklanan Yanardağ hakkındaki iddianameyi kabul etmediği ifade edilmişti.

NE OLMUŞTU?
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, 4 Soru 4 Cevap programında AK Parti’nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerinin bağlamından kopartılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından “Terör örgütünü övme” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

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