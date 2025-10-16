Son dönemde yayımlanan dikkat çekici bir bilimsel araştırma, yaygın bir sağlık sorunu olan hazımsızlığın (dispepsi) potansiyel olarak göz ardı edilen bir tetikleyicisini işaret etti: merdiven çıkma eylemi.

Gastroenterology Perspectives dergisinde yayımlanan çığır açıcı çalışmada, uzmanlar, düzenli olarak merdiven kullanan bireylerde hazımsızlık semptomlarının, düz zeminde yürüyüş yapanlara göre belirgin şekilde daha sık görüldüğünü saptadı.

FİZİKSEL STRESİN ORGAN YANSIMASI

ABD'deki prestijli Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacı Dr. Evelyn Reed liderliğindeki ekip, merdiven çıkmanın yarattığı kısa süreli ve yoğun fiziksel eforun, diyafram ve karın içi basınç üzerinde ani bir değişime neden olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, bu ani basınç artışının, özellikle yemekten kısa bir süre sonra yapıldığında, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasına (Gastroözofageal Reflü) veya mide kaslarının düzensiz kasılmasına yol açarak fonksiyonel dispepsiyi tetikleyebileceğini ifade etti. Dr. Reed, "Merdiven çıkarken vücudun üst kısmına binen yük, karın içi organları geçici olarak sıkıştırıyor. Bu durum, hassas bir sindirim sistemine sahip kişilerde 'sindirim yansıması' olarak adlandırdığımız rahatsızlığı başlattı," açıklamasını yaptı.

ULUSLARARASI UZMANLARDAN ONAY VE DİKKAT ÇAĞRISI

Bu çarpıcı bulgular, sindirim sistemi uzmanlarının da dikkatini çekti. Dünyaca ünlü gastroenterolog, Arkansas'taki Baptist Health Tıp Merkezi'nden Dr. Michael D. Johnson, bu çalışmanın dispepsi tedavisinde yeni bir dönemi başlatabileceğini dile getirdi.

Dr. Johnson, "Hazımsızlığın temel nedenlerini genellikle beslenme, stres ve altta yatan organik hastalıklarda aradık. Ancak bu yeni veriler, günlük fiziksel aktivitelerin zamanlamasının ve türünün de en az diyet kadar önemli olduğunu gösterdi. Özellikle mide kasılma sorunları olan hastalar için merdivenler, bir risk faktörü oluşturdu" şeklinde ifade etti.

YENİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI GÜNDEMDE

Bilimsel camia, bu bulguların, dispepsi şikayeti olan hastalar için yeni yaşam tarzı tavsiyelerini beraberinde getireceği görüşünde birleşti. Uzmanlar, özellikle yemekten sonraki ilk bir saat içinde yoğun fiziksel aktivitelerden, bu bağlamda merdiven çıkmaktan, kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Dr. Reed ve ekibi, sindirim sistemi hassasiyeti bulunan kişilerin, yemek sonrası merdiven kullanmak yerine asansör veya yavaş bir tempoda düz zeminde yürüyüşü tercih etmeleri yönünde tavsiyede bulundu. Bu basit değişikliğin, inatçı hazımsızlık semptomlarını önemli ölçüde azaltabileceği belirtildi.

Çalışmanın sonuçları, dispepsiye yönelik tedavi protokollerinin yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacını da gündeme taşıdı.