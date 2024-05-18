Meriç ilçesinde yoğun sarı pas hastalığı

Kaynak: Haber Merkezi
Meriç ilçesinde yoğun sarı pas hastalığı
Artan yağışlar çiftçileri sevindirirken, Buğdaylarda sarı pas hastalığını da arttırdı.

İrem Ergin - Edirne / YENİÇAĞ

İYİ Parti Edirne milletvekili Prof. Dr Mehmet Akalın ve İYİ Parti Meriç İlçe Başkanı Ömer Ergin Meriç ilçesi ve bağlı köylerde arazi incelemelerinde bulundu.

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İnceleme sonrası gezdikleri hububat alanlarında yoğun oranda sarı pas hastalığına rastlandığını hastalığın ilerlemeye devam ettiğini belirten Akalın, büyük ürün kayıplarına neden olacak sarı pas hastalığına karşı çiftçilerin kimyasal mücadeleye devam etmelerini istedi.

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Akalın, çiftçileri mutlaka konunun uzmanlarına danışarak kimyasal mücadeleye yapmaları, uygun zaman ve belirtilen dozlarda ilaç mücadelenin başarısı için önemli olduğu konusunda uyardı.

İYİ Parti Meriç İlçe Başkanı Ömer Ergin, "Meriç ilçesi, Akıncılar, Kavaklı, Olacak, Saatağacı, Paşayenice ve Yakupbey köylerindeki buğdayların bu hastalıktan etkilendiğini, bazı köylerde hastalığın yavaş yavaş salgın yapma noktasına geldiğini ve hassas çeşitlerde çok ciddi derecede zararların ortaya çıkabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Ergin, toprak yapısı ve ekilen hububat çeşidinin hassasiyetine bağlı olarak ürün ve kalite kaybının ortaya çıkacağını, bunun ise hasadı yaptıktan sonra ortaya çıkacak bir durum olduğunu, ancak gözlemlerinde kalite ve üründe kayıp miktarının %20 lerin üzerinde olacağını sözlerine ekledi.

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