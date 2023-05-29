Meriç ve Tunca'da taşkın önleme temizliği

Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinde olası taşkın riskine karşı başlatılan yatak temizliği devam ediyor.

Meriç ve Tunca'da taşkın önleme temizliği

Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Meriç Nehri'ndeki çalışmalar kapsamında Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Süvari Köprüsü arasındaki kesimde iş makineleriyle su akışını yavaşlatan kum öbeklerini temizliyor.

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Kepçelerle kamyonlara doldurulan kumlar, nehirlerdeki ve Kanal Edirne kıyılarındaki sedde güçlendirme çalışmalarında kullanılıyor.

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Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Süvari Köprüsü civarında devam eden çalışmaları inceleyerek, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'den bilgi aldı.

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Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de zaman zaman taşkınların yaşanabildiğini söyledi.

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Taşkınlara karşı alınacak önlemlerin başında nehir yataklarının temizlenmesinin geldiğini belirten Kırbıyık, "Bu kapsamda DSİ Genel Müdürlüğümüzce başlatılan proje çerçevesinde Meriç ve Tunca nehirlerinde taban ve yüzey temizliği yapılıyor. " dedi.

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Kırbıyık, Meriç Nehri'nde meydana gelebilecek taşkınları önlemek için yapılan Kanal Edirne'de de temizlik gerçekleştirildiğini ifade etti.

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(Kaynak: AA)

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