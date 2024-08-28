Merih Demiral eski Galatasaray yıldızı ile buluşuyor

Suudi Arabistan takımlarının radarında olan futbolcu için yapılan 15 milyon euroluk teklifin Nantes tarafından reddedildiği iddia edildi. Fransız kulübünün değerlendireceği rakam da açıklandı.

Galatasaray'ın eski forveti Mostafa Mohamed, geçen sezon başında kiralık olarak oynadığı Nantes'a bonservisiyle transfer olmuştu.

Mısırlı golcü, Suudi Arabistan takımlarının ilgisini çekiyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Merih Demiral'ın takımı Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Mostafa Mohamed için Nantes'a 15 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Ancak Fransız kulübü bu teklifi reddetti.

Nantes'ın Mostafa Mohamed için 20 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendireceği belirtildi.

Mostafa Mohamed, Nantes formasıyla çıktığı 82 maçta 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.