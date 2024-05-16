Merih Demiral Fenerbahçe forması giydi. Taraftarlar heyecanlandı

Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımında forma giyen eski oyuncusu Merih Demiral’a, geçmişte yaşanan ayrılık sürecine dair yaptığı duygusal açıklamaların ardından jest yaptı.

Demiral’ın “Fenerbahçe içimde bir yara, hayallerim vardı” şeklindeki ifadelerine kayıtsız kalmayan sarı-lacivertli yönetim, genç futbolcuya özel bir hediye gönderdi.

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Sevgili Merih Demiral, TRT SPOR’da verdiğin röportajı dikkatle izledik. Fenerbahçe hikayenin ve içindeki yaranın farkındayız. Bu vesileyle, seninle iletişime geçmek ve ‘Fenerbahçe benim içimde bir yara, hayallerim vardı’ sözlerinden yola çıkarak, bazen bitmiş gibi görünen hikayelerin beklenmedik bir anda yeniden can bulabileceğini hatırlatmak istedik. Fenerbahçe çatısı altında değerli formamızı giymiş ve bu ruhu yaşamış bir Türk genci olarak, gelecekteki hedeflerine doğru attığın adımlarda başarılar dileriz. Sana gönderdiğimiz çubuklu formamız, Fenerbahçe sevgini aydınlatsın” ifadelerine yer verildi.

Merih Demiral bu anlamlı hediye ve notu sosyal medya hesabından paylaştı, Fenerbahçe Kulübü’ne teşekkür etti. Demiral, “Bu değerli hediyeniz beni çok mutlu etti. Hayatım boyunca saklayacağım ve her zaman kalbimin en özel yerinde olacak. İyi ki Fenerbahçe” diyerek duygularını dile getirdi.

Bu gelişme, Fenerbahçe taraftarları arasında heyecan yarattı.