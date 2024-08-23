Merih Demiral imzayı attı

Düzenleme: Ümit Karadağ
Merih Demiral imzayı attı

Milli yıldız Merih Demiral yeni sezon için son kararını verdi.

Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında forma giyen A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral, kulübünde kalma kararı aldı.

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Fenerbahçe ile de adı anılan Demiral’a, EURO 2024’ün ardından Avrupa kulüplerinden teklifler geldiği belirtilmişti.

Türkiye’nin Avusturya’yı 2-1 mağlup ettiği son 16 turu maçında attığı ikinci golden sonra bozkurt işareti yapan Merih Demiral, UEFA tarafından 2 maç men cezasına çarptırılmıştı.

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MERİH DEMİRAL KİMDİR?

Merih Demiral, 5 Mart 1998’de Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde doğdu. Futbol kariyerine Karamürsel İdman Yurdu’nda başlayan Demiral, 2011 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. 2016 yılında Portekiz’in Alcanenense takımına imza atan genç stoper, burada profesyonel kariyerine adım attı.

2017 yılında Sporting B takımına kiralanan Demiral, 2018-2019 sezonunda Süper Lig ekibi Alanyaspor’a kiralandı ve sezon sonunda 3,5 milyon Euro bedelle Alanyaspor’a transfer oldu. Aynı sezon İtalya Serie A takımlarından Sassuolo’ya kiralanan Demiral, burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve 2019 yılında 18 milyon Euro karşılığında Juventus’a transfer oldu.

Juventus’ta iki sezon geçiren Demiral, 2021-2022 sezonunda Atalanta’ya kiralandı ve ardından 2023 yılında Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımına transfer oldu12. Milli takım kariyerinde ise 2018 yılından bu yana Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giyen Demiral, 40’tan fazla kez milli formayı terletti.

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