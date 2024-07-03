Merih Demiral ödülü kaptı

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Merih Demiral ödülü kaptı

A Milli Takımın Avusturya karşısında 2 golünü kaydeden Merih Demiral maçın adamı seçildi.

Merih Demiral, Avusturya ile oynanan maç sonrası, takımın kazanmasında büyük pay sahibi olarak duygularını ifade etti.

Merih Demiral, Avusturya karşısında alınan galibiyet sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu zaferle ne kadar gurur duyduğumu kelimelerle ifade etmek zor. 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene!' sloganıyla inanılmaz bir destek veren taraftarlarımıza minnettarım. Türk milletinin bir ferdi olmaktan dolayı büyük bir onur duyuyorum ve bu zaferi tüm taraftarlarımızla kutluyorum." dedi.

Maçın en iyi oyuncusu olarak gösterilen Demiral, "Bu ödülü sadece kendim için değil, bütün takım arkadaşlarım adına alıyorum. İlerleyen maçlarda da aynı başarıyı sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakikada Mert Günok'un yaptığı kritik kurtarış hakkında da konuşan Demiral, "Mert Abi'nin o kurtarışı maçın kaderini belirledi. Sahada mücadele eden her arkadaşıma bu zafer için teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

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