Merih Demiral sevinci güreşte

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Merih Demiral sevinci güreşte

U20 Avrupa Şampiyonası’nda grekoromen stil 82 kilogramda şampiyon olan milli güreşçimiz Alperen Berber, Sırbistan'daki turnuvada sevincini bozkurt yaparak kutladı.

Sırbistan'da gerçekleşen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 82 kilogram grekoromen stil kategorisinde milli gururumuz Alperen Berber, zirveye çıkarak altın madalyayı boynuna taktı.

Samsun'un yetiştirdiği sporcu, Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün renklerini Avrupa'da gururla temsil etti ve şampiyonluk unvanını elde etti.

Zaferini, geleneksel "bozkurt" işaretiyle taçlandıran Berber, bu hareketiyle hem milli bir simgeyi selamladı hem de sportif başarısını kutladı.

Bu hareket, daha önce milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Avusturya maçında attığı goller sonrası yaptığı ve Almanya'dan tepki çeken "bozkurt" selamını anımsattı.

UEFA, Demiral'ın bu hareketi sonrasında bir soruşturma başlatmıştı.

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