Merih Demiral'a UEFA şoku

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merih Demiral'a UEFA şoku

Milli Takım'ın Avusturya zaferi sonrası maçın yıldızı Merih Demiral'ın 'Bozkurt Selamı'nın UEFA'nın dikkatini çektiği ve 'siyasi provokasyon' şüphesiyle disiplin soruşturması açılmasına neden olduğu belirtildi.

A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Maçın yıldızı Merih Demiral, attığı iki kafa golüyle takımını bir üst tura taşıdı ve maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Türk Milli Takımı'nın güçlü performansı ve EURO 2024'te çeyrek finale çıkması UEFA'yı endişelendirdi.

Daha önce 'asker selamı' nedeniyle Türkiye'ye ceza veren UEFA'nın, bu sefer de Merih Demiral'a 'siyasi provokasyon' suçlamasıyla disiplin soruşturması başlattığı belirtildi.

UEFA'nın, Merih'in maç sonu yaptığı 'Bozkurt Selamı' hareketini siyasi olarak değerlendirip, Hollanda maçından önce soruşturmayı tamamlaması bekleniyor.

UEFA 50 BİN EURO CEZA VERMİŞTİ

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde asker selamı veren milli oyunculara kınama ve Türkiye Futbol Federasyonuna 50 bin euro para cezası veren UEFA, benzer bir durumla karşı karşıya.

Merih Demiral ise yaptığı açıklamada, 'Bozkurt Selamı'nın Türk kimliğiyle bağlantılı olduğunu ve bu hareketi gururundan dolayı yaptığını belirtti.

Stadyumda da aynı hareketi yapan taraftarları gördüğünü ve bu selamın amacının sadece mutluluğunu ve gururunu ifade etmek olduğunu söyledi.

Alman Die Zeit gazetesi ise konuyu farklı bir boyuta taşıyarak, 'Bozkurtlar'ın Almanya'da aşırı sağcı Ülkücü hareket olarak tanımlandığını ve Anayasayı Koruma Dairesi tarafından gözlemlendiğini yazdı.

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