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Merih Demiral Kuntz hakkında konuştu

Hırvatistan yenilgisi sonrası milli takımın stoperi Merih Demiral, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 00:40
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Merih Demiral'dan flaş açıklamalar

Merih Demiral Kuntz hakkında konuştu
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Merih Demiral, Hırvatistan'a 2-0 mağlup olduğumuz maçın ardından konuştu.

"ONLAR GOL ATINCA DA MORAL OLARAK DÜŞTÜK"
Merih Demiral yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Maça iyi başladık. Çok güzel bir atmosfer vardı. Karşımızda gerçekten iyi bir Hırvatistan vardı. Özellikle kalecilerini tebrik ediyorum. 3-5 tane çok iyi pozisyon çıkardı. İlk yarı iyi başladık. Gol ve goller atabilirdik ama sonucu bulamadık, maça iyi başlamıştık. Onlar gol atınca da moral olarak düştük. İlk yarı bitmeden 1 gol daha yememiz bizi kötü olarak etkiledi. Avrupa'nın en genç takımlarından biriyiz. Onları bilerek, çalışarak devam etmeliyiz. Önümüzdeki maçlarda çok daha iyi skorlar alacağımıza inanıyorum. Daha iyi güzel günler bizi bekliyor diyebilirim." dedi.

"TÜM TURNUVALARA KATILMAK İSTİYORUZ
Tüm turnuvalara katılmak istediklerini belirten Merih, "Ritim bozuklukları, form düşüklükleri oluyor. Tüm turnuvalara katılmak istiyoruz. Bütün arkadaşlarım, milli forma için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen istediklerimizi sahaya yansıtamıyoruz. Çok üzülüyoruz. Bunu derinden hissediyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunu bizden çok isteyen yoktur. Eksiklerimize en iyi şekilde çalışarak en iyisini vermek zorundayız. İnşallah önümüzdeki maçlarda en iyisini yapacağımıza inanıyorum." açıklamasını yaptı.

KUNTZ SORUSUNA CEVAP VERDİ
Stefan Kuntz sorusuna cevap veren Milli stoper "Stefan Kuntz Hoca hakkında konuşmam doğru olmaz. Hocamız da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor." diye konuştu.

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