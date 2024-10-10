Merih Demiral’dan genç millilere büyük jest. Sevinçten havalara uçtular

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merih Demiral’dan genç millilere büyük jest. Sevinçten havalara uçtular

A Milli Takım’ın yıldız isimlerinden Merih Demiral’dan genç millilere büyük sürpriz geldi. Demiral’ın sürprizini duyan milli oyuncular sevinçten havalara uçtu.

U 16 Milli Takımımız, Türk Devletleri Kupası finalinde karşılaştığı Özbekistan’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Milli takım, normal süresi 2-2 sona eren maçta penaltılarla rakibini 4-3 ile geçerek kupayı kaldıran taraf oldu.

Milli takım oyuncuları kupa sevinci sonrası büyük bir sürprizle karşılaştı. A Milli Takım’ın yıldız isimlerinden Merih Demiral, şampiyon oyunculara iPhone hediye edeceğini söyledi.

Yıldız oyuncu, GZT Spor muhabiri Recep Kaya’ya ulaşarak genç millilere hediye sözünü açıkladı. Kaya ise oyunculara Demiral’ın hediye sürprizini söyledi. Genç milliler, Merih Demiral’dan gelen sevinci çok sevindi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Son Haberler
Milton Kasırgası uzaydan görüntülendi
Milton Kasırgası uzaydan görüntülendi
TÜİK duyurdu. Sanayide tehlike çanları çalıyor
TÜİK duyurdu. Sanayide tehlike çanları çalıyor
Djokovic formunun sırrını açıkladı
Djokovic formunun sırrını açıkladı
Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Felç riskini yükseltiyor
Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Felç riskini yükseltiyor
Avcılar'da lav silahı bulundu
Avcılar'da lav silahı bulundu