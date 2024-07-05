Merih Demiral'ın heykeli dikiliyor! Resmen açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merih Demiral'ın heykeli dikiliyor! Resmen açıklandı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verilmesine tepki gösterdi.

UEFA Disiplin Kurulu, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

UEFA, spor etkinliklerinde sportif olmayan nitelikteki davranışlar sergilediği, futbol sporunun itibarını zedelediği ve genel davranış ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Demiral'a iki maç men cezası verildiğini duyurdu.

MERİH'İN HEYKELİNİ DİKECEK

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, UEFA'nın Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesine tepki gösterirken, Merih'in heykelini kente dikeceğini açıkladı.

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merih Demiral’a verilen cezayı şiddetle ve nefretle kınıyorum! Bu cezayı engelleyemeyen Futbol Federasyonunu lanetliyorum. Size söz Merih Demiral’ın BOZKURT işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim! Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın bakalım!!!" İfadelerini Kullandı.

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TFF TARAFINDAN ÇALIŞMA YAPILIYOR

Türkiye Futbol Federasyonunun karara itirazla ilgili çalışma yaptığı öğrenilirken, kararın değişmemesi halinde Demiral, çeyrek finaldeki Hollanda ve milli takımın tur atlaması durumunda yarı final maçında oynayamayacak.

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