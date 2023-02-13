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Buffon'dan Türkiye'ye destek. Kampanyaya katıldı

Milli futbolcu Merih Demiral'ın başlatmış olduğu yardım kampanyasına 45 yaşındaki kaleci Buffon da katıldı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 14:42
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Merih Demiral'ın kampanyasına Buffon da katıldı

Buffon'dan Türkiye'ye destek. Kampanyaya katıldı
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İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın depremzedelere yönelik başlattığı kampanyaya katılan son isim Gialuigi Buffon oldu.

Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin en iyisi Gianluigi Buffon, imzalı eldivenleri ile destek oluyor. Efsanenin eldivenlerini açık artırmayla satışa çıkarıyoruz. Gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap derneğine bağışlanacaktır." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK YILDIZ İSİM KAMPANYAYA KATILDI
Milli futbolcunun girişimiyle daha önce Lionel Messi, Kylian Mbappe, Eden Hazard, Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Harry Kane,  Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci, Paulo Dybala, Alvaro Morata, Antoine Griezmann'ın imzalı formaları, geliri depremzedeler için kullanılmak üzere açık artırmayla satışa çıkarılmıştı.

Merih Demiral; Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci ve Paulo Dybala'nın formalarının toplamda 5 milyon TL'ye satıldığını açıklamıştı. 24 yaşındaki oyuncu; Alvaro Morata, Antoine Griezmann ve Kevin De Bruyne'nin formalarının ise 1 milyon TL'ye satıldığını duyurmuştu.

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