Merih Demiral'ın takımı Al-Ahli, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Merih Demiral'ın takımı Al-Ahli, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu

Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi'nde finalinde Japonya ekibi Kawasaki Frontale'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

AFC Şampiyonlar Ligi final maçında Suudi Arabistan takımı Al-Ahli, Japonya temsilcisi Kawasaki Frontale ile karşılaştı. Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan müsabakada yeşil-beyazlılar, Galeno ve Franck Kessie'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmazken Al-Ahli, 13 yıl sonra çıktığı finalde mutlu sona ulaştı.

İLK TÜRK OYUNCU OLDU

Mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı. Bu turnuvada finalde forma giyen ilk Türk oyuncu olan Merih Demiral de Suudi Arabistan ekibindeki ilk kupasını kazandı.

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