Merih Demiral'ın yeni adresini İtalyanlar açıkladı

İtalyan basını, Atalanta forması giyen Merih Demiral'ın Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli takımına gittiğini belirtti.

Merih Demiral'ın yeni adresini İtalyanlar açıkladı

İtalya Serie A'da Atalanta takımında forma giyen milli yıldız Merih Demiral, Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli ile anlaştı.

ATALANTA'YA SERVET KAZANDIRACAK
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Milli stoper, Suudi Arabistan ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Haberin devamında ise Merih'in Al Ahli'den senelik 10 milyon Euro ücret alacağı ve Atalantan'nın ise 20 milyon Euro bonservis bedeli kazanacağı belirtildi.
25 yaşındaki futbolcunun eski takımı Juventus'un da sözleşme şartları gereği bu transferden yüzde 10 pay alacağı ifade edildi.

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