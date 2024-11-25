Merkel’den Ukrayna Açıklaması: “NATO Kararım Savaşı Erteledi”

Angela Merkel, BBC’ye verdiği nadir röportajlardan birinde, 16 yıllık başbakanlık dönemindeki kararlarını savundu. Ukrayna’nın NATO üyeliğini 2008’de veto etmesinin savaşın daha erken başlamasını engellediğini ifade etti. “O dönemde Putin’in Ukrayna’nın NATO’ya katılımını izlemekle yetinmeyeceği açıktı” diyen Merkel, Ukrayna’nın 2022’ye kıyasla o zamanlar askeri olarak daha hazırlıksız olduğunu belirtti. Ancak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bu kararın bir hata olduğunu savunarak, Rusya’yı cesaretlendirdiğini dile getirdi.

ENERJİ POLİTİKALARI VE ELEŞTİRİLER

Merkel, Rusya ile yapılan enerji anlaşmalarını iki amaca dayandırdı: Almanya’nın ekonomik çıkarları ve Rusya ile barışı koruma çabaları. Ancak bu politikalar, özellikle Polonya gibi Doğu Avrupa ülkelerince eleştirildi. Polonyalı Milletvekili Radoslaw Fogiel, “Alman gaz parası, Rusya’nın savaş sandığını doldurdu” diyerek Merkel’in politikalarını hedef aldı.

RUSYA’NIN NÜKLEER TEHDİTLERİ VE AVRUPA İLİŞKİLERİ

Merkel, Putin’in nükleer silah kullanma tehditlerine dair endişelerini dile getirerek, “Nükleer silah kullanımını önlemek için her şey yapılmalı” dedi. Ayrıca Çin’in bu konuda sorumlu bir tutum sergilemesinin önemine değindi. Merkel, Avrupa’nın Rusya ile ilişkilerinde yeni bir döneme girildiğini ve enerji bağımlılığının ciddi sonuçlar doğurduğunu kabul etti.

GÖÇ POLİTİKALARI VE AfD’NİN YÜKSELİŞİ

2015’teki göç krizi sırasında bir milyondan fazla sığınmacıyı Almanya’ya kabul eden Merkel, bu kararın Avrupa genelinde aşırı sağ partilerin yükselişine katkıda bulunduğu eleştirileriyle karşı karşıya. Ancak Merkel, “Yasa dışı göçü durdurmadan aşırı sağla mücadele edilemez” diyerek Afrika ülkelerine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini savundu.

EKONOMİK ELEŞTİRİLER VE REFORM EKSİKLİĞİ

Merkel, başbakanlığı döneminde krizleri yönettiği, ancak uzun vadeli reformlardan kaçındığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Almanya, şu anda “Avrupa’nın hasta adamı” olarak nitelendiriliyor ve ekonomik durgunlukla boğuşuyor. Merkel, dijitalleşme ve altyapı yatırımlarını ihmal ettiği eleştirilerine karşın, dengeli bütçe politikasını savundu.

TRUMP VE AVRUPA’NIN GELECEĞİ

Donald Trump’ın başkanlığa yeniden aday olması, Avrupa’da endişe yaratıyor. Merkel, Trump’la çalışırken net önceliklere sahip olmanın ve korkusuz bir duruş sergilemenin önemine vurgu yaptı. Ancak, Merkel sonrası Avrupa’nın hem ekonomik hem de siyasi açıdan daha kırılgan olduğu bir döneme girdiği belirtiliyor. Merkel, liderlere danışmanlık yapmaya devam ettiğini, ancak aktif siyaseti özlemediğini belirtti: “Güç ve siyaseti hiç özlemiyorum.”