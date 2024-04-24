Merkez Bankası açıkladı. Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu

Kaynak: AA
Merkez Bankası açıkladı. Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Konut fiyatlarındaki artış ilk kez 2019 yılından bu yana enflasyonn altında kaldı. TCMB verilerine göre şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,3 nominal artış gösterirken, reel olarak yüzde 5,1 oranında azaldı.

Şubat ayında konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu. Açıklama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan geldi. TCMB Şubat ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı.

TCMB'ye göre şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında konut fiyat enflasyonu yaşanırken, böylece nomital olarak yüzde 58,3'lük artış yaşanmış oldu. Ancak reel olarak ise yüzde 5,1 oranında düşüş kaydedildi.

TÜİK şubat ayında enflasyonun yüzde 67,07 olarak belirlemişti. Bu durumda konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı 2019 yılın Aralak ayına göre ilk kez enflasyonun altında kalmış oldu.

İstanbul'da konut fiyat enflasyonu bir önceki aya göre yüzde 1,5, Ankara'da yüzde 2 ve İzmir'de 1,6 olarak gerçekleşti.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 45,6, 72,9 ve 57,4 oranlarında artış gösterdi.

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