Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin Başkanı Fatih Karahan'dan manşet enflasyon açıklaması geldi. TCMB Başkanı Karahan "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Katar Ekonomik Forumunda konuştu.

Piyasalar enflasyonun aşağı geleceğine kesinlikle inanıldığını ifade eden Karaha. Ancak piyasa ile enflasyon tahminlerimiz arasında bir miktar farklılığın olduğunu kaydetti.

Karahan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle

Enflasyon Mayıs ayında yaklaşık yüzde 75 seviyesine ulaşacak. Enflasyonu aşağı getirmek için elimizden geleni yapacağız. Yılın ikinci yarısında koşullar dezenflasyonist olacak

Piyasalar şu anda enflasyonun aşağı geleceğine inanıyor ama tahminimiz konusunda farklılıklar var.

Uzun vadeli enflasyon beklentimiz yüzde 5, bu uzun bir patika olsa da para politikamızı sıkı tutmakta kararlıyız. Enflasyonu düşürmek için aksiyon almaya hazırız.

Sosyoekonomik refaha en büyük katkımız fiyat istikrarını sağlamak

Şu anda sosyoekonomik refaha en büyük katkımız fiyat istikrarını sağlamak olacak. Enflasyonu düşürmek zorundayız.

2024'TE DAHA AZ BÜYÜME OLABİLİR

Türkiye Ekonomisi geçen yıl güçlüydü ama büyüme, iç talep destekli olarak gerçekleşti. 2024'te geçen yıla kıyasla daha az büyüme olabilir.

Dün açıklanan 'Tasarruf Paketi' değerlendiren Fatih Karahan "tasarruf paketinin çoğu harcamalarla ilgili önlem, bunların hepsi bize enflasyonla ilgili yardımcı olacak. Hazine harcamalar konusunda bize yardımcı oluyor." dedi