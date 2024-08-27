Merkez Bankası Başkanı kovboy çıktı. Sosyal medyada gündem olunca hemen silindi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası Başkanı kovboy çıktı. Sosyal medyada gündem olunca hemen silindi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın ABD’deki sempozyumda kovboy şapkası ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem olmasının arından kısa sürede silindi.

ABD Merkez Bankası FED’in Kansas City’de düzenlediği Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu bu yıl 22-24 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Yapılan sempozyuma dünyanın çeşitli ülkelerinin merkez bankası başkanları, ekonomistler, akademisyen ve hükümet temsilcileri de katıldı.

ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında düzenlenen sempozyumuna Türkiye Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katıldı.

KOVBOY OLDU SONRA HEMEN SİLİNDİ

TBMM eski başkanlarından Mustafa Kalemli'nin kızı ve ekonomist Şebnem Kalemli Özcan da FED’in Kansas City’de düzenlediği sempozyuma katıldı ve sonrasında sempozyumdan birkaç kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir fotoğraf karesinde ise TCMB Başkanı Fatih Karahan da kovboy şapkası ve bandana ile görüldü.

Ekonomist Şebnem Kalemli Özcan’ın paylaşmasının ardından kısa zaman içinde sosyal medyada gündem olan paylaşım silindi. Sonrasında ise Karahan'ın olmadığı bir başka fotoğrafla aynı paylaşımı yeniden yaptı. Sempozyumda bu yılki tema "para politikasının etkinliğinin ve iletiminin yeniden değerlendirilmesi" oldu.

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