Merkez Bankası Başkanı'na önceden iletilen soruların sorulacağı ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) perşembe günü enflasyon raporunu açıklayacak.

Yeni başkan Hafize Gaye Erkan da ilk kez kamuoyu karşısına çıkacak.

10 Haber yazarı Barış Soydan'ın aktardığına göre kulislerde Erkan'ın soru-cevap oturumunun önceden belirlenmiş biçimde akacağı, seçilmiş bazı katılımcıların kendilerine iletilen soruları soracağı, Erkan’ın da önceden hazırlanan cevapları vereceği konuşuluyor.

ERDOĞAN’A SORULACAK SORULAR DA ÖNCEDE YAYINLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düzenlediği basın toplantısında sorulacak sorular önceden sızdırılmıştı. 3 muhabir, basın toplantısında sızdırılan soruları bire bir sormuştu.

YENİÇAĞ DA SORULARI ÖNCEDEN AÇIKLAMIŞTI

Yeniçağ, 2021 yılında önceden sipariş edilmiş soruları yayınlayarak önemli bir gazetecilik başarısı göstermişti.

Yeniçağ, Erdoğan’ın 2021 yılında Katar ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında sorulacak soruları önceden yayınlamıştı.

Halk TV ise Ana Haber Bülteninde Yeniçağ’ın gazetecilik başarısını gündeme getirmişti.