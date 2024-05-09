Merkez Bankası Başkanı'ndan flaş açıklama: Enflasyon beklentimizin üzerinde

Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası Başkanı'ndan flaş açıklama: Enflasyon beklentimizin üzerinde
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Enflasyon raporunu açıklıyor. Karahan enflasyonun son üç ayda beklentinin üzerinde çıktığını kabul etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2024-II"nin tanıtımı amacıyla bugün bilgilendirme toplantısı düzenliyor.

Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumu için kameralar karşısındaydı. Karahan'ın açıklamalarda enflasyonla ilgili son üç aylık değerlendirme öne çıktı. İşte Karahan'ın öne çıkan başlıkları.

* Fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ediyoruz.

* Enflasyon, hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız.

* Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.

* Küresel büyümede 2024 yılında sınırlı bir artış öngörülmektedir.

* Küresel enflasyon hedeflerin üzerinde seyretmeye devam etmektedir, merkez bankaları parasal sıkılığı korumaktadır. Gelişmiş ülke merkez bankalarının daha geç ve daha yavaş faiz indirimine gideceği beklentileri kuvvetlenmiştir.

* Yurt içi talepte direnç sürerken bazı normalleşme işaretleri mevcuttur.

* Parasal sıkılaştırmanın iç talebe etkilerini çeşitli göstergeler üzerinden yakından takip etmekteyiz.

* 2024 yılı ikinci yarısında, parasal aktarımın gecikmeli etkisiyle, iç talepte zayıflama olacağını ve bu sayede cari dengedeki iyileşmenin devam edeceğini öngörüyoruz.

* Yıllık enflasyon son dönemde yukarı yönlü seyretmiştir. Son 3 ayda enflasyonun öngörülerimizden de yüksek seyrettiğini görüyoruz. Enflasyonun ana eğilimi gerilemekle birlikte, yılın ilk Enflasyon Raporu’nda öngördüğümüz patikanın üzerinde seyretmiştir.

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