Merkez Bankası Başkanı’nın gizemli sosyal medya hesabı. 8 yıldır tek kelime yazmamış

Adına çok sayıda sahte sosyal medya hesabı açılan TCMB Başkanı Erkan'ın gerçek hesabı belli oldu.

Merkez Bankası Başkanı’nın gizemli sosyal medya hesabı. 8 yıldır tek kelime yazmamış

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın adına açılan sahte Twitter hesaplarının ardından gerçek hesabı resmi hesaplar tarafından takip edilince ortaya çıktı. Erkan'ın hesabı, 8 yılıdır herhangi bir paylaşımın yapılmaması ile dikkat çekti.

Erkan'ın adına birçok sahte hesap açılırken Merkez Bankası yetkilileri ise ismi ve fotoğrafları kullanılarak açılan ve paylaşımlar yapılan hesapların Başkan Erkan'a ait olmadığını bildirmişti.

GERÇEK HESABI BELLİ OLDU

Bugün yeni bir gelişme yaşandı. Hafize Gaye Erkan, resmi olarak Twitter'a giriş yaptı.

Merkez Bankası Başkanlığı’na atanmasının ardından adına birçok sahte Twitter hesabı açılan Hafize Gaye Erkan, sosyal medyaya resmi hesabıyla giriş yaptı.

8 YILDIR PAYLAŞIM YOK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) resmi Twitter hesabında, Hafize Gaye Erkan’ın resmi Twitter hesabı takip edilmeye başlandı.

Erkan’ın Twitter hesabında hiçbir paylaşım yapılmadığı ancak hesabın 2015 yılında Twitter’a katıldığı görüldü.

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