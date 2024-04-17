Merkez Bankası bunu ilk kez yaptı. Eski başekonomist Hakan Kara açıkladı

Daha önceki paylaşımında enflasyonun yılın ikinci yarısında hissedilir bir yavaşlamaya gireceğini belirten Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Hakan Kara, Merkez Bankası'nın sunumlarının daha gerçekçi olduğuna dikkat çekerek, bankanın enflasyon tahminlerini gerçekleşmelerle kıyasladığını ifade etti. Kara, bunun Merkez Bankası tarihinde bir ilk olduğunu anımsattı.

Hakan Kara, söz konusu paylaşımında şunları ifade etti:

"TCMB'nin sunumları yeni yönetimle birlikte daha gerçekçi ve incelemeye değer hale geliyor.

Şeffaflıkta da önemli ilerleme var. Tarihinde ilk defa TCMB kendi aylık çekirdek enflasyon göstergelerini gerçekleşmelerle kıyaslıyor."