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Merkez Bankası doları tutmak için arka kapıdan satmış. 128 milyar dolar skandalından sonra şimdi de 108 milyar dolar skandalı

128 milyar dolar skandalının yankısı henüz geçmemişken Merkez Bankası’nın 2022 yılında doları tutmak için arka kapıdan 108 milyar dolar sattığı ortaya çıktı. Bloomberg Türkiye Ekonomisti Selva Baziki ise durumun vahametini böyle açıkladı: Bu ayda 9 milyar dolar yapar

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 14:53
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Merkez Bankası doları tutmak için arka kapıdan satmış

Merkez Bankası doları tutmak için arka kapıdan satmış. 128 milyar dolar skandalından sonra şimdi de 108 milyar dolar skandalı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın ekonomi koltuğunda oturduğu dönemden bu yana dolardaki yükselişi durdurmak için piyasaya müdahale ediliyor.

SATIŞLAR KKM İLE SÜRDÜ
Albayrak döneminden sonra başta CHP olmak üzere muhalefet partileri, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinden 128 milyar doların satıldığını ve bu miktarın nereye gittiğinin bilinmediğini iddia etmeye başlamıştı. Devam eden satışlar, yine doları durdurmak için devreye sokulan kur korumalı mevduatla da sürdü.
Bloomberg’in haberine göre, Merkez Bankası 2022’de döviz kuru piyasalarına 108 milyar dolar büyüklüğünde müdahale etti. Bu, aylık 9 milyar dolar harcandığı anlamına geliyor.

HER AY DÜNYANIN PARASI GİTTİ
Bloomberg Türkiye ve İsveç Ekonomisti Selva Baziki, Twitter hesabından Merkez Bankası'nın 2022 yılında arka kapıdan 108 milyar dolar döviz sattığını öne sürdü. Baziki, bunun aylık 9 milyar dolarlık bir döviz satışına tekabül ettiğini ekledi.

Baziki’nin yaptığı paylaşımdaki ifadeleri şöyle:

TCMB'nin 2022'de döviz piyasalarına 108 milyar dolar kadar müdahale ettiğini tahmin ediyoruz. Bu ayda 9 milyar dolar demek. 2022 müdahaleleri, bankanın 500 baz puanlık gevşeme döngüsünün ilk faiz indiriminin ardından Eylül ayında zirve yaptı.




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