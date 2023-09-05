Merkez Bankası enflasyonda suçluyu buldu

Merkez Bankası TÜİK'in açıkladığı yüksek enflasyon rakamlarını değerlendirdi. TCMB, enflasyonda suçluyu yükselen vergiler, kira ve enerji fiyatları olarak ilan etti.

KAYNAK: AA
Merkez Bankası enflasyonda suçluyu buldu

Enflasyon yılın zirvesini gördü. Merkez Bankası anında suçluyu buldu: Kira, vergi artışları ve enerji fiyatları.

Merkez Bankası Ağustos ayı enflasyonuna ilişkin yapılan değerlendirmeyi paylaştı.

Merkez Bankası yılın en yüksek seviyesini gören ağustos enflasyonuyla ilgili değerlendirmesini yayımladı. TCMB Ağustos enflasyonunda vergi ve yönetilen fiyatlardaki ayarlamaların Temmuz ayından sarkan etkilerinin yanı sıra Türk lirasındaki değer kaybı ve ücret artışlarının gecikmeli etkileri ile küresel enerji fiyatlarındaki yükseliş sonucunda ana grupların tamamında yıllık enflasyonun yükseldiği ifade edildi.

VERGİ ARTIŞLARI BELİRLEYİCİ OLDU

TCMB değerlendirmesinde aylık bazda en yüksek artışın yüzde 14,23 ile enerji grubunda olduğuna dikkat çekilirken bu gelişmede önceki aydan sarkan vergi etkisinin yanı sıra dış fiyat baskılarının belirleyici olduğu vurgulandı.

Akaryakıt fiyat artışlarının ulaştırma hizmetleri fiyatlarına hızlı şekilde yansıdığını ifade eden TCMB grup aylık enflasyonunda yüzde 27,62 ile 2003 bazlı TÜFE kapsamında hesaplanan en yüksek artışın kaydedildiğini de söyledi.

KİRADA ARTIŞLARI ÖN PLANDA
Gıda, asgari ücret ve kur gelişmelerine duyarlılığı yüksek hizmet kalemlerinin yanı sıra kirada

yüksek artışlar gözlendiğini belirten TCMB temel mal grubu fiyatlarında özellikle Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileriyle yükselişin sürdüğünü ifade etti.

Taze meyve ve sebze fiyatlarında ise TCMB olumsuz görünümün Ağustos ayında da devam ettiğini belirtirken işlenmiş gıda alt grubunda fiyat artışlarının da genele yayılarak güçlendiğini vurguladı.

Değerlendirmede üretici fiyatları ve çekirdek göstergelerle ilgili olarak da şu ifadeler kullanıldı. Üretici fiyatlarındaki artış eğilimi enerji grubunda daha belirgin olmak üzere sürmüş, son üç aylık dönemde tüketici fiyatları üzerinde üretici kaynaklı yukarı yönlü baskılar belirginleşti. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları B ve C göstergelerinde güçlü seyrini korumuş ve göstergelerin yıllık enflasyonları yükselmeye devam etti.

ENFLASYON YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon Ağustos'ta aylık yüzde 9,09, yıllık yüzde 58,94 olarak tahminleri aşmıştı. Tüketici enflasyonunda harcama gruplarının geneline yayılan fiyat artışları görülmüştü.

Öne Çıkanlar
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Son Haberler
Furkan ne demek? Furkan isminin anlamı nedir? Keşfet
Furkan ne demek? Furkan isminin anlamı nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 öğretmen, 2 çocuk gelişimcisi alacak Güncel
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 öğretmen, 2 çocuk gelişimcisi alacak
Muğla'da bir günde 36 tane yıldırım yangını oldu Güncel
Muğla'da bir günde 36 tane yıldırım yangını oldu
Van Göl'ü çekildi ada ortaya çıktı Güncel
Van Göl'ü çekildi ada ortaya çıktı
Kadın voleybolcuları kutlayan Türkan Elçi'ye Kürtçü faşistlerden linç Güncel
Kadın voleybolcuları kutlayan Türkan Elçi'ye Kürtçü faşistlerden linç
Gökçe ne demek? Gökçe isminin anlamı nedir? Keşfet
Gökçe ne demek? Gökçe isminin anlamı nedir?
TSYD Ankara Kupası'nın oynanacağı tarih belli oldu Spor
TSYD Ankara Kupası'nın oynanacağı tarih belli oldu