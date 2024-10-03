Merkez Bankası eski karakutusu Hakan Kara'dan dikkat çeken uyarı

TÜİK ekimde aylık enflasyonun yüzde 2,97 yıllık bazda ise yüzde 49,38 olduğunu açıkladı. Ekonomi yönetiminden yapılan açıklamalarda ağustostan sonra enflasyonun düşük çıkmaya başlayacağı yönündeydi. Ancak TÜİK'in aylık enflasyonu yüzde 2,97 oranında gösterdi. İstanbul Ticaret Odası İstanbul enflasyonunun aylık bazda yüzde 3,90 olduğunu açıklamıştı. TÜİK enflasyonu İTO'nun çıkardığı aylık enflasyonun neredeyse 1 puan gerisindeydi. TÜİK, ENAG'ın verdiği aylık enflasyondan 2,34 puan geride kaldı. Emeklinin memurun maaşlarına yapılacak zamlar TÜİK'e göre yapılacak. İşte bu çerçevede Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Dünyada hammade fiyatları dolar endeksinin düştüğü içeride talebin üstüne kurun da ücretleri baskıladığı bir dönemde enflasyon hala yüksek olduğunu söyleyen Hakan Kara bunun tek açıklaması olduğunu söyledi.

Çünkü, Ekonomi yönetimi enflasyonun gerileyeceğini söylüyordu. Merkez Bankası'nın eski başkenomositi Hakan Kara sosyal medyadan paylaştığı cümle şöyle:

"Dünyada hammadde fiyatları ve dolar endeksinin düştüğü, içerde talebin zayıfladığı, üstüne kurun ve ücretlerin baskılandığı bir dönemde enflasyon hala yüksekse, bunun tek açıklaması beklentilerin henüz düzelmemiş olmasıdır."