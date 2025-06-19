Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! (19 Haziran 2025)

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada uygulanacak politika faizi oranı belli oldu.

Toplantı sonucunda politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit bırakılırken, gecelik borçlanma faizi de yüzde 44,5’te değişmeden korundu.

TCMB bir önceki toplantısında politika faizini 350 baz puan artışla yüzde 46'ya çıkarmış, böylece 13 ay sonra yeniden faiz artırım yönünde karar vermişti.

YANDAŞ MEDYADAN İNDİRİM BASKISI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e faizin indirilmesi yönünde iktidar yanlısı medyadan baskı vardı. Yandaş medyanın amirallerinden olan Yeni Şafak gazetesi, ekonominin faiz nedeni ile kötü gittiğini ve indirim uygulanması yönünde günlerce manşetlerden baskı kurmaya çalıştı.

20 MART'TAN BU YANA FAİZ ARTIYOR

PPK 6 Mart'taki toplantısında 250 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Ancak 20 Mart'ta takvimde yer almayan olağanüstü bir toplantıyla gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 44'ten 46’ya yükseltmişti. Politika faizini ise yüzde 42.5’te sabit bırakmıştı. TCMB nisan toplantısında ise 350 baz puanlık faiz artırımına gitmişti.

Yeni Şafak’ın ‘Şimşek’ hedefi belli oldu! Açık açık yazdılar…