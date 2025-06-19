Yeni Şafak’ın ‘Şimşek’ hedefi belli oldu! Açık açık yazdılar…

Yeni Şafak’ın bir süredir Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef almasının nedeni belli oldu. Yeni Şafak bugünkü manşetinde yer alan haberdeki “Güçlü faiz indirimi olmalı” başlığıyla açık açık Şimşek'i neden hedef aldığı ortaya çıktı.

ŞİMŞEK’İ HEDEF ALMIŞTI

Yandaş gazete Yeni Şafak 26 Mayıs’ta birinci sayfasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef alan yazı paylaşmıştı. Erdoğan ve AKP iktidarının en sıkı destekçilerinden olan Yeni Şafak gazetesinin manşetinde iri harflerle “Faiz arttı, döviz yükseldi, enflasyon azdı”, “Üretim düştü, sanayi duruyor”, “Şirket iflasları katlandı” gibi muhalif bir gazete gibi iktidarın ekonomi politikasını eleştirmişti.

YENİ ŞAFAK’IN HEDEFİ: FAİZ İNDİRİMİ

İBB operasyonlarında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ekonomiye etkisi büyük olmuştu. Öyle ki Merkez Bankası, faizi 350 baz puan artış yaparak yüzde 42,5'tan yüzde 46'ya getirmişti. Yeni Şafak ise bugünkü manşetinde yer alan bir haberde Mehmet Şimşek’i hedef almalarının nedenini açık açık yazdı. Yeni Şafak, “Güçlü faiz indirimi olmalı” başlığıyla vermesi dikkat çekti.

REEL SEKTÖR RAHATLAYACAKMIŞ

Haber içerisinde Merkez Bankası’nın yüzde 46’ya çıkardığı politika faizi ile mayıs ayında yüzde 35,41 gerileyen yıllık enflasyon arasındaki farkın 10 puanı aştığı aktarılırken, enflasyon verisi, bugün toplanacak MB’ye faizlerde güçlü bir indirim yapması için yeterli alan açtığı vurgulandı. Bu indirim reel sektörde nefes alması için önemli olduğunun altı çizildi.