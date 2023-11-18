Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını 23 Kasım Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 35 seviyesine yükseltmişti. Ekonomistler 250 ile 500 baz puan arasında artış bekliyor.

KAYNAK: AA
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayı faiz kararını önümüzdeki perşembe günü açıklayacak. Ekonomistler, 250 ile 500 baz puan arasında faiz artışı bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 23 Kasım Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde yüzde 35'e yükseltilmişti.

PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUCU AÇIKLANDI

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

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